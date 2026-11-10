Wabup Mempawah Tinjau Proyek Makam Habib Husein Al-Qadrie, Pastikan Arsitektur Asli Tetap Terjaga

PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan proyek perbaikan dan revitalisasi kawasan wisata religi Makam Habib Husein Al-Qadrie di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, berjalan lancar sesuai rencana. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Revitalisasi situs cagar budaya yang didanai oleh anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI ini mencakup rehabilitasi bangunan utama makam, penataan kawasan, hingga pembangunan fasilitas penunjang dengan tetap mempertahankan keaslian arsitektur bergaya etnis Melayu.

“Kami melihat hasil pembangunannya sudah sangat baik. Desainnya dikembalikan sesuai bentuk semula menggunakan atap sirap dan material kayu. Secara keseluruhan, pembangunan berjalan lancar tanpa kendala berarti,” ujar Juli saat didampingi Camat Mempawah Timur, Ummu Rahmawati, dan Kades Sejegi, Herry Gustaman.

Juli menekankan pentingnya menjaga keaslian arsitektur situs bersejarah tersebut mengingat figur Habib Husein merupakan ulama besar asal Yaman yang memiliki nilai sejarah dan religius tinggi bagi masyarakat Kalimantan Barat. Selain mengecek progres fisik, Pemkab Mempawah juga merencanakan normalisasi dan pembersihan alur sungai di depan area makam yang akan didukung oleh Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2027 mendatang.

“Habib Husein merupakan ulama besar dan orang alim dari Yaman, sehingga peninggalan sejarah ini harus kita jaga. Kami berharap pemerintah pusat dapat terus membantu merevitalisasi situs-situs bersejarah lainnya di Kabupaten Mempawah,” pungkasnya. (wah)