Ria Norsan Tegaskan Peran Camat sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah di Kalimantan Barat

PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menegaskan bahwa posisi camat sangat strategis sebagai penghubung utama antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah. Tugas camat tidak boleh terbatas pada aspek administrasi semata, melainkan harus turun langsung menangani berbagai persoalan di wilayah kerja masing-masing.

“Camat adalah perpanjangan tangan pemerintah yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Norsan saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Gubernur Kalbar 2026 yang dihadiri para bupati, wali kota, dan camat se-Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11).

Norsan menekankan fungsi camat mencakup koordinasi, pembinaan, pengawasan, hingga penanganan persoalan warga secara langsung.

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“Para camat harus mampu memetakan potensi wilayah serta memastikan program pembangunan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok,” tegas Norsan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Bupati Mempawah, Erlina, yang hadir mendampingi seluruh camat se-Kabupaten Mempawah, meminta para camat di wilayahnya untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani publik.

Advertisement “Camat merupakan ujung tombak pelayanan. Mereka harus peka memahami kebutuhan warga, merespons setiap masalah dengan cepat, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujar Erlina.