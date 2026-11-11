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Mempawah

Jelang Porprov XIV Kalbar 2026, Tim Sepak Bola Mempawah Uji Kekuatan Hadapi Kabupaten Landak

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Ilustrasi Sepak Bola
Ilustrasi Sepak Bola

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PONTIANAK POST - Tim Porprov cabang olahraga (cabor) sepak bola Kabupaten Mempawah akan menggelar pertandingan uji coba menghadapi Tim Porprov Kabupaten Landak di Lapangan Galaherang, Mempawah, Selasa (10/11) pukul 15.00 WIB.

Laga persahabatan ini menjadi bagian dari persiapan akhir tim sebelum berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Pada Porprov XIV Kalbar 2026, kontingen sepak bola putra Kabupaten Mempawah diperkuat 20 pemain dan lima personel ofisial.

Tim pendukung tersebut terdiri dari manajer, kepala pelatih, asisten pelatih, kitman, dan tenaga medis.

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Manager Tim Porprov Sepak Bola Mempawah, Juniardi, mengatakan pertandingan tersebut penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pemain setelah menjalani serangkaian program latihan. Menurutnya, laga uji coba tidak sekadar menjadi ajang mengukur kemampuan dan kekompakan pemain, tetapi juga kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat kekurangan yang masih perlu dibenahi.

"Kami berharap melalui pertandingan ini, pelatih kepala Zulkarnain bersama asisten pelatih Dedi Wahyudi dapat melakukan evaluasi, sehingga berbagai kekurangan tim bisa segera diperbaiki sebelum menghadapi Porprov," ujarnya.

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Juniardi juga mengajak masyarakat Kabupaten Mempawah untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan sekaligus memberikan dukungan dan motivasi kepada para pemain.

"Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Tim Sepak Bola Mempawah diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Mempawah pada ajang Porprov," tutupnya.(wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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