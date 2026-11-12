Imigrasi Mempawah Jemput Bola Buat Paspor Warga Landak yang Harus Berobat ke Kuching

PONTIANAK POST — Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah menegaskan komitmennya untuk memastikan keterbatasan fisik maupun kondisi kesehatan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keimigrasian secara cepat dan humanis.

“Pelayanan jemput bola ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kemudahan layanan kepada masyarakat. Kami berupaya memastikan kondisi kesehatan pemohon tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian,” ujar Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah, Dwi Septianto, saat menerjunkan tim untuk melayani pembuatan paspor secara langsung ke kediaman Dume, warga Dusun Kopiang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.

Pemohon diketahui menderita penyempitan pembuluh darah jantung dan harus segera dirujuk ke RS Timberland di Kuching, Malaysia, dengan bantuan oksigen medis. Melalui inovasi Eazy Passport bertajuk IMPIAN (Imigrasi Mempawah Pelayanan Instan), petugas imigrasi mendatangi langsung rumah pemohon untuk memproses pendaftaran hingga perekaman data biometrik. Langkah ini didukung oleh anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Alpian, yang memfasilitasi kebutuhan keluarga pasien.

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