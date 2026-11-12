Hari Pahlawan 2026, Bupati Erlina Ajak Warga Mempawah Wujudkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata

PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina, mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan ke dalam kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ajakan tersebut disampaikan Erlina saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Selasa (10/11). Upacara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Wakil Bupati Juli Suryadi, Sekda Abdul Malik, jajaran Forkopimda, para veteran, TNI-Polri, kepala OPD, serta kalangan ASN dan pelajar.

Membacakan amanat Menteri Sosial RI, Erlina menekankan bahwa tema Hari Pahlawan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, menuntut komitmen bersama untuk meneruskan perjuangan pahlawan melalui kontribusi terbaik di bidang masing-masing.

Advertisement Baca Juga: Lantik 5 Kades PAW, Bupati Landak Ingatkan Pelayanan Tetap Prima meski Dana Desa Turun

“Semangat perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi kita. Mulai dari mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, hingga memperkuat kepedulian sosial,” tegas Erlina.

Ia menambahkan, keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kekompakan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sulit diwujudkan.

Advertisement “Mari bergandeng tangan dan menyatukan tekad untuk memajukan Kabupaten Mempawah. Kolaborasi seluruh pihak akan menentukan arah dan tujuan pembangunan ke depan,” pungkasnya.