Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mempawah

Eksis Setengah Abad! Grup Musik Tanjidor di Mempawah Dapat Suntikan Semangat Baru dari Disdikporapar

W
Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Plt Kadis Dikporapar menyerahkan bantuan alat musik tradisional kepada penerimanya pada Rabu (11/11). (ISTIMEWA)
Plt Kadis Dikporapar menyerahkan bantuan alat musik tradisional kepada penerimanya pada Rabu (11/11). (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST – Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) menyalurkan bantuan alat musik kepada Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, Desa Pasir Panjang. Secara simbolis, bantuan diserahkan langsung Plt Kadis Dikporapar, Reno Prawira, Rabu (11/11) di Kantornya.

Kepala Desa (Kades) Pasir Panjang, Mohlis Saka memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan peralatan musik tradisional yang diberikan oleh Pemkab Mempawah melalui Disdikporapar.

“Alhamdulillah, mewakili Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, saya mengucapkan terima kasih kepada Disdikporapar, Bidang Pariwisata dan Budaya yang telah menyalurkan bantuan alat-alat musik,” ucap Mohlis Saka.

Advertisement

Baca Juga: Hari Pahlawan 2026, Bupati Erlina Ajak Warga Mempawah Wujudkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata

Mohlis menceritakan, penyaluran bantuan alat-alat musik tersebut bermula dari usulan yang disampaikanya kepada Pemkab Mempawah melalui Disdikporapar. Setelah melalui proses pembahasan anggaran, akhirnya bantuan peralatan musik disetujui dan disalurkan kepada Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda.

“Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di Disdikporapar Mempawah untuk mengusulkan bantuan peralatan musik ini. Dan alhamdulillah, bantuan sudah disalurkan dengan baik,” katanya.

Advertisement

Mohlis memastikan bantuan peralatan musik tersebut sangat penting dan berarti bagi eksistensi Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, Desa Pasir Panjang di masyarakat. Terlebih, Al Warda sudah terbentuk sejak puluhan tahun silam dan kerap tampil dalam acara-acara tradisional.

“Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda sudah terbentuk sejak 55 tahun silam dan sampai hari ini masih eksis dalam bermusik. Insya Allah, bantuan alat musik ini akan semakin memotivasi Al Warda untuk berkarya dan menghibur masyarakat melalui musik tradisional,” tegasnya.

Baca Juga: Imigrasi Mempawah Jemput Bola Buat Paspor Warga Landak yang Harus Berobat ke Kuching

Masih disampaikan Mohlis, keberadaan musik tradisional harus tetap dijaga dan dilestarikan. Ditengah perkembangan zaman dan kemajuan dunia musik, keberadaan musik tradisional tidak boleh tergerus. Karena itu, pelestarian musik tradisional harus menjadi komitmen semua pihak.

“Musik tradisional tanjidor sebagai simbol kearifan lokal yang harus terus dijaga kelestariannya. Supaya, para generasi muda tahu bahwa musik tradisional kita tidak kalah dengan musik modern. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bupati, Plt Kadis Dikporapar, Kepala Bidang Pariwisata dan Budaya, Ibu Ani beserta jajarannya,” pungkasnya. (wah)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Demi Bansos Tepat Sasaran, Wabup Mempawah Instruksikan ASN Jadi Agen Perlinsos Digital

Demi Bansos Tepat Sasaran, Wabup Mempawah Instruksikan ASN Jadi Agen Perlinsos Digital

Cegah salah sasaran! Wabup Mempawah minta seluruh ASN dan kepala desa turun tangan kawal pendaftaran Agen Perlinsos Digital demi bantu warga

Lantik 10 ASN dan Kepala Sekolah, Wabup Mempawah Tekankan Profesionalisme serta Integritas

Lantik 10 ASN dan Kepala Sekolah, Wabup Mempawah Tekankan Profesionalisme serta Integritas

Wabup Mempawah Juli Suryadi Burdadi lantik 10 ASN dan tekankan profesionalisme, integritas, serta peningkatan mutu pelayanan.

Wabup Mempawah Tinjau Proyek Makam Habib Husein Al-Qadrie, Pastikan Arsitektur Asli Tetap Terjaga

Wabup Mempawah Tinjau Proyek Makam Habib Husein Al-Qadrie, Pastikan Arsitektur Asli Tetap Terjaga

Pemkab Mempawah revitalisasi Makam Habib Husein Al-Qadrie dan rencanakan normalisasi alur sungai pada 2027 mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer