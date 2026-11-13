Eksis Setengah Abad! Grup Musik Tanjidor di Mempawah Dapat Suntikan Semangat Baru dari Disdikporapar

PONTIANAK POST – Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) menyalurkan bantuan alat musik kepada Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, Desa Pasir Panjang. Secara simbolis, bantuan diserahkan langsung Plt Kadis Dikporapar, Reno Prawira, Rabu (11/11) di Kantornya.

Kepala Desa (Kades) Pasir Panjang, Mohlis Saka memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan peralatan musik tradisional yang diberikan oleh Pemkab Mempawah melalui Disdikporapar.

“Alhamdulillah, mewakili Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, saya mengucapkan terima kasih kepada Disdikporapar, Bidang Pariwisata dan Budaya yang telah menyalurkan bantuan alat-alat musik,” ucap Mohlis Saka.

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Mohlis menceritakan, penyaluran bantuan alat-alat musik tersebut bermula dari usulan yang disampaikanya kepada Pemkab Mempawah melalui Disdikporapar. Setelah melalui proses pembahasan anggaran, akhirnya bantuan peralatan musik disetujui dan disalurkan kepada Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda.

“Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di Disdikporapar Mempawah untuk mengusulkan bantuan peralatan musik ini. Dan alhamdulillah, bantuan sudah disalurkan dengan baik,” katanya.

Advertisement Mohlis memastikan bantuan peralatan musik tersebut sangat penting dan berarti bagi eksistensi Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda, Desa Pasir Panjang di masyarakat. Terlebih, Al Warda sudah terbentuk sejak puluhan tahun silam dan kerap tampil dalam acara-acara tradisional.

“Kelompok Musik Tradisional Tanjidor Al Warda sudah terbentuk sejak 55 tahun silam dan sampai hari ini masih eksis dalam bermusik. Insya Allah, bantuan alat musik ini akan semakin memotivasi Al Warda untuk berkarya dan menghibur masyarakat melalui musik tradisional,” tegasnya.

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Masih disampaikan Mohlis, keberadaan musik tradisional harus tetap dijaga dan dilestarikan. Ditengah perkembangan zaman dan kemajuan dunia musik, keberadaan musik tradisional tidak boleh tergerus. Karena itu, pelestarian musik tradisional harus menjadi komitmen semua pihak.