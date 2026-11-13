Siap Laksanakan Fatwa Pusat, MUI Mempawah Tegaskan Jual Beli Rokok Elektrik Diharamkan

PONTIANAK POST — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mempawah memastikan segera menyosialisasikan dan meneruskan fatwa terbaru terkait penggunaan rokok elektrik kepada seluruh umat Islam di wilayah kerjanya. Langkah ini merujuk secara resmi pada ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Sekretaris MUI Kabupaten Mempawah, Ustaz Muhardi, menegaskan bahwa sebagai organisasi yang bersifat vertikal, kepengurusan di tingkat daerah wajib patuh dan tunduk terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat.

“Mengingat MUI merupakan organisasi vertikal, maka kami sebagai pengurus di daerah wajib patuh dan tunduk terhadap putusan dari atas. Kami akan melaksanakan fatwa ini dan meneruskannya kepada umat Islam di Kabupaten Mempawah,” tegas Muhardi di Mempawah, Rabu (11/11).

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Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut, rokok elektrik (vape) yang menggunakan baterai untuk memanaskan zat berunsur nikotin, gliserin, dan perasa dinilai memiliki dampak buruk secara medis. Kandungan nikotin di dalamnya bersifat adiktif serta memberikan efek negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.

Oleh karena itu, MUI menegaskan bahwa penggunaan, produksi, hingga aktivitas memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya adalah haram. Ketetapan hukum tersebut didasari oleh pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya pencegahan agar perangkat tersebut tidak disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.