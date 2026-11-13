Demi Bansos Tepat Sasaran, Wabup Mempawah Instruksikan ASN Jadi Agen Perlinsos Digital

PONTIANAK POST – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi mendorong ASN dan Pemerintah Desa (Pemdes) berperan aktif dalam mempercepat transformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sebab, menurut dia, Perlinsos menjadi langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Juli Suryadi mengatakan, Perlinsos digital bukan sekadar mengubah dokumen fisik menjadi aplikasi, melainkan sebuah lompatan besar untuk memastikan bantuan sosial dan jaminan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara adil, cepat, dan tepat sasaran.

“Perlinsos digital juga memastikan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program perlindungan lainnya lebih tepat sasaran,” tegas Juli Suryadi saat membuka Sosialisasi Agen Perlinsos Digital Kabupaten Mempawah di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (11/11).

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Maka, Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD agar mendorong ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah agar melakukan registrasi sebagai Agen Perlinsos sesuai Surat Edaran Menteri PANRB tanggal 23 Oktober 2026. Para kepala desa juga diminta mengawal pendataan dan registrasi warga, terutama masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan yang terkendala teknologi.

“Rangkul para pendamping sosial, Agen Perlinsos, RT dan RW untuk melakukan pendampingan secara langsung. Jangan sampai ada warga yang terlewat hanya karena tidak memiliki smartphone atau terkendala teknologi,” pesannya.

Advertisement Lebih lanjut, Juli optimis melalui sinergi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, maka berbagai tantangan seperti keterbatasan jaringan internet dan literasi digital dapat diatasi.

“Mudah-mudahan Kabupaten Mempawah mampu menjadi pelopor pengelolaan perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis data akurat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Rahmat Budi Sudarma melaporkan, Sosialisasi Agen Perlinsos Digital Kabupaten Mempawah ditujukan untuk memberikan pemahaman teknis kepada ASN dan perangkat desa terkait implementasi Perlinsos Digital.