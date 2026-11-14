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Mempawah

Erlina Dorong Inovasi Daerah 2026, Pemkab Mempawah Perkuat Kualitas Pelayanan Publik

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Bupati Mempawah, Erlina menandatangani komitmen bersama BSKDN.
Bupati Mempawah, Erlina menandatangani komitmen bersama BSKDN.

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PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan pentingnya membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dari tingkat perangkat daerah hingga pemerintahan desa guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Inovasi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Erlina saat menghadiri Gelar Orientasi Apresiasi (Gelora) Inovasi Daerah Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Garuda, Kompleks Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (12/11)..

Menurutnya, inovasi menjadi instrumen kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis. Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Mempawah akan terus memfasilitasi serta mengembangkan setiap karya maupun gagasan kreatif yang lahir dari aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat luas, terutama yang berdampak langsung pada kemudahan akses layanan publik.

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“Setiap gagasan kreatif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat harus terus didukung. Dengan semangat inovasi, kita dapat menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mudah, cepat, dan berkualitas,” jelasnya.

Dalam momentum tahunan yang diinisiasi Pemprov Kalbar tersebut, turut dilakukan penandatanganan komitmen pengembangan inovasi daerah antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dengan Gubernur serta para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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