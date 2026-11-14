Sidang Itsbat Wakaf Perdana Digelar di Mempawah, Upaya Cegah Sengketa Aset Tanah Wakaf

PONTIANAK POST — Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mempawah berkomitmen memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa terhadap aset tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan dokumen. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sidang Itsbat Wakaf perdana di Pengadilan Agama Mempawah.

“Sidang Itsbat Wakaf ini merupakan langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf yang selama ini tidak memiliki dokumen. Upaya ini tidak hanya mencegah potensi sengketa, tetapi juga memastikan aset yang telah diwakafkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat,” ujar Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mempawah, Ikhwan Pohan.

Dia menjelaskan bahwa penataan administrasi merupakan instrumen krusial untuk melindungi amanah umat agar pemanfaatannya tetap terjaga secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, meliputi Kemenag, Pengadilan Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mempercepat proses sertifikasi sebagai bentuk legalitas resmi aset wakaf tanah.

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Ikhwan Pohan berharap terobosan sidang perdana yang menangani dua permohonan, yakni wakaf Surau Al-Kautsar di Kecamatan Sungai Pinyuh dan wakaf Makam Muslim di Kecamatan Sungai Kunyit, dapat terus berlanjut serta direplikasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.