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Mempawah

Wushu Mempawah Borong 14 Medali di Porprov XIV Kalbar 2026, Dua Atlet Putri Raih Emas

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Manager Tim Badrut Tamam bersama kontingen Wushu Mempawah yang berhasil mengoleksi dua medali emas, tiga perak dan sembilan perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026 di GOR Katamso Pontianak.
Manager Tim Badrut Tamam bersama kontingen Wushu Mempawah yang berhasil mengoleksi dua medali emas, tiga perak dan sembilan perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026 di GOR Katamso Pontianak.

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PONTIANAK POST — Tim Wushu Kabupaten Mempawah menegaskan dominasinya sebagai salah satu penyumbang medali terbanyak bagi kontingen daerah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Hingga Kamis (12/11), cabang olahraga ini sukses mengamankan total 14 medali yang terdiri atas dua emas, tiga perak, dan sembilan perunggu.

Manager Tim Wushu Mempawah, Badrut Tamam, mewakili Ketua Pengkab Wushu Mempawah, Sulaiman, menjelaskan bahwa pundi-pundi medali tersebut diraih dari nomor Sanda (tarung) dan Taolu (seni) yang dipertandingkan di GOR Katamso Pontianak. Nomor Sanda menjadi penyumbang terbesar dengan torehan dua emas, tiga perak, dan enam perunggu, sementara Taolu menyumbangkan tiga perunggu.

“Dua medali emas berhasil diamankan atlet putri dari nomor Sanda, yakni Nuraini di kelas 56 kilogram dan Hurun Ainiyati Armila di kelas 60 kilogram. Hasil ini tentu menjadi kontribusi penting untuk memperkuat posisi Kabupaten Mempawah,” ungkap Badrut.

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Selain dua emas, tiga medali perak disumbangkan oleh Muhammad Ardillah (putra 70 kg), Kaliya Aprilia (putri 48 kg), dan Noviana (putri 52 kg). Adapun enam medali perunggu dari nomor Sanda diraih oleh Faisal Amar (putra 48 kg), Andi Kamaru Zaman (putra 52 kg), Muhammad Ersan (putra 56 kg), Muhammad Fatoni (putra 60 kg), Sofiuddin (putra 65 kg), serta Idham Kholid (putra 75 kg).

“Tambahan tiga perunggu lainnya datang dari nomor Taolu, melalui Nadine Alfreta yang meraih dua medali dan Janice Belle dengan satu medali. Semoga raihan ini semakin mengharumkan nama Kabupaten Mempawah di tingkat provinsi,” pungkasnya.(wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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