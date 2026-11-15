Turunkan 4 Atlet Terbaik, Pelti Mempawah Optimistis Raih Medali Emas di Porprov Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Cabang olahraga tenis lapangan Kabupaten Mempawah berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi kontingen daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026. Sebanyak empat atlet disiapkan untuk bersaing memperebutkan medali, dengan target utama meraih emas.

Ketua Pengkab Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Mempawah, Dewo Dirgantara, mengatakan keikutsertaan timnya dalam Porprov 2026 menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil pembinaan atlet tenis di daerah.

Empat atlet yang diturunkan yakni Fajar Ramadhan, Hermansyah, Rudiansyah, dan M Farel Ludiansyah. Mereka akan didampingi Darwin Rachman sebagai ofisial sekaligus pelatih, serta Yudi Aryanto yang dipercaya menjadi kapten tim.

Advertisement Dewo mengatakan, pihaknya telah menetapkan target medali emas sebagai motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan.

"Kami membawa semangat untuk berprestasi. Targetnya jelas, meraih medali emas bagi Mempawah. Kami ingin membuktikan bahwa atlet tenis Mempawah punya kualitas, daya juang dan mental tanding yang mampu bersaing di tingkat provinsi," ujarnya, Minggu (15/11).

Menurut Dewo, persaingan dalam Porprov dipastikan tidak mudah. Karena itu, para atlet diminta mempersiapkan diri tidak hanya dari sisi kemampuan teknik, tetapi juga mental bertanding, kedisiplinan, dan kekompakan tim.

Advertisement Ia berharap setiap pemain mampu menjaga konsentrasi serta tampil percaya diri ketika menghadapi lawan. Konsistensi dalam setiap pertandingan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"Kekuatan seluruh peserta lain kita ukur. Namun, kami juga yakin terhadap kemampuan tim sendiri. Yang penting, seluruh atlet harus tampil percaya diri, fokus dan memberikan perjuangan terbaik hingga pertandingan terakhir," tegasnya.

Selain mengejar hasil pertandingan, Dewo mengingatkan para atlet agar tetap mengedepankan sportivitas. Menurutnya, membawa nama Kabupaten Mempawah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sikap profesional dan menghormati lawan.

Lebih dari sekadar mengejar medali, keikutsertaan dalam Porprov Kalbar 2026 juga diharapkan menjadi dorongan bagi perkembangan tenis lapangan di Kabupaten Mempawah.