Gemawan Latih 30 Perempuan Muda di Mempawah untuk Perkuat Kepemimpinan Desa

PONTIANAK POST — Dewan Pengurus Gemawan, Hermawansyah menyatakan penguatan kepemimpinan perempuan dinilai menjadi instrumen krusial dalam merespons berbagai tantangan di tingkat komunitas, mulai dari krisis iklim, ancaman ketahanan pangan, hingga dinamika pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Ketika pola musim semakin tidak menentu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebiasaan lama. Perempuan memiliki peran strategis, dan melalui pendekatan Perempuan Petani Kuat, kita memperkuat kapasitas kepemimpinan, usaha, agroekologi, hingga teknologi tepat guna di tingkat tapak,” ungkap Hermawansyah yang akrab disapa Wawan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pegiat Perubahan di Aula Kantor Desa Peniti Dalam 1, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Rabu (12/11). Kegiatan yang diinisiasi Perkumpulan Gemawan ini berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 30 pegiat muda perempuan dari delapan desa dampingan.

Menurut Hermawansyah, perubahan kondisi lingkungan seperti anomali cuaca dan ancaman kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian serta ekonomi rumah tangga. Karena itu, perempuan perlu didorong keluar dari ranah domestik untuk memperluas ruang keterlibatan di sektor publik dan pengambilan keputusan desa.

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Ia menambahkan, penguatan tersebut berlandaskan pendekatan 3R, yakni Rekognisi (pengakuan), Representasi (keterwakilan), dan Redistribusi (pemerataan akses serta manfaat), agar perempuan semakin percaya diri mengawal agenda pembangunan desa yang inklusif.

Senada dengan hal tersebut, Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Segedong, Elwin Dian Riswanda, yang hadir mewakili camat, menilai perempuan memiliki kontribusi besar dalam aktivitas pertanian dan pembangunan. Berdasarkan pengalamannya sebagai penyuluh lapangan, ia melihat kapasitas kepemimpinan perempuan terbukti nyata dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.