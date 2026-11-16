Anggar Mempawah Pertahankan Gelar Juara Umum Porprov XIV Kalbar 2026 dengan Raihan 14 Medali

PONTIANAK POST - Cabang olahraga (cabor) anggar Kabupaten Mempawah kembali membuktikan dominasinya di tingkat Kalimantan Barat. Berhasil mempertahankan predikat juara umum, atlet anggar Mempawah sukses mengoleksi total 14 medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar 2026.

Bertanding di GOR Bulutangkis Kota, Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak, pada 10-13 November 2026, kontingen anggar Mempawah tampil impresif dengan raihan 5 medali emas, 4 perak dan 5 perunggu.

Mewakili Ketua Pengkab Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Mempawah, Arifin, Pelatih Anggar Mempawah Verdiana Rihandini menyatakan rasa bangganya atas konsistensi para atlet dalam menghadapi ketatnya persaingan di arena pertandingan.

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“Meski dalam pertandingan ada dinamika yang terjadi, atlet anggar Mempawah tetap tampil fokus dan mampu mempertahankan dominasi sebagai juara umum,” ujar Verdiana.

Lima medali emas Mempawah disumbangkan melalui nomor perorangan oleh Devia Sheila (Floret Putri), Doni Safutra (Degen Putra), serta Muhammad Iqbal (Sabel Putra). Dua emas lainnya diraih dari nomor Degen Putra Beregu (Doni Safutra, M. Yudha Pratama, Fajar Puji Raharjo, Rafif Agna) dan Floret Putra Beregu (Gusti Edga, Hijratul Akbar, Ya’ Musthofa Alfarizi, Farid Khairi).

Advertisement Sementara itu, empat medali perak diraih oleh M. Yudha Pratama (Degen Putra Perorangan), Gusti Edga Putra Deandra (Floret Putra Perorangan), tim Floret Putri Beregu, serta tim Sabel Putra Beregu. Adapun lima perunggu diperoleh dari Hijratul Akbar, Rachel Aurora Pasha, Utin Dinara Batrisha, serta nomor Degen Putri Beregu dan Sabel Putri Beregu.

Terpisah, Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, menilai keberhasilan cabor anggar menjadi suntikan motivasi krusial bagi cabang olahraga lain yang masih bertanding. Ia mengajak masyarakat terus memberikan dukungan agar kontingen Mempawah dapat terus menambah pundi-pundi medali hingga akhir perhelatan Porprov XIV.