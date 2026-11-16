Waspada Banjir Rob di Mempawah, Pasang Air Laut Diprediksi Capai 1,9 Meter

PONTIANAK POST – Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat pesisir pantai Kabupaten Mempawah mewaspadai potensi banjir yang disebabkan pasang air laut. Sebab, BMKG memperkirakan pasang air laut berlangsung hingga 16 November dengan ketinggian maksimal 1,9 meter dari permukaan tanah.

“Berdasarkan informasi dari BMKG Kalbar, pasang air laut akan berlangsung hingga 16 November. Dengan perkiraan tinggi air mencapai 1,9 meter pada pukul 08.00 sampai 10.00 WIB,” ungkap Sekretaris BPBD Mempawah, Purwadi, Minggu (15/11) di Mempawah.

Menurut Purwadi, daerah yang terdampak pasang air laut yakni sepanjang wilayah pesisir pantai Kabupaten Mempawah. Mulai dari Kecamatan Jongkat hingga Sungai Kunyit.

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“Untuk daerah terdampak pasang air laut tentunya wilayah pesisir pantai. Sehingga, warga yang bermukim di desa-desa dipinggiran pantai Kabupaten Mempawah agar lebih waspada mengantisipasi pasang air laut,” pesannya.

Sementara itu, lanjut Purwadi, BMKG juga memperkirakan potensi curah hujan di Kabupaten Mempawah yakni sedang hingga tinggi. Potensi curah hujan ini tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan volume pasang air laut dilingkungan masyarakat.

Advertisement “Perkiraan curah hujan kategori sedang hingga tinggi diprediksi akan berlangsung beberapa hari kedepan,” urainya.

Menyikapi potensi banjir yang disebabkan pasang air laut, Purwadi mengimbau masyarakat agar mengamankan barang-barang seperti pekakas rumah tangga, peralatan elektronik dan lainnya.

“Antisipasi air masuk ke dalam rumah, maka warga bersiap menyimpan barang-barang ke tempat yang lebih aman agar tidak terendam banjir. Terutama peralatan elektronik yang sangat rentan terhadap air,” tuturnya.

Purwadi juga meminta masyarakat berhati-hati saat beraktivitas ditengah banjir. Terlebih bagi masyarakat yang memiliki anak usia aktif supaya meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dengan melaporkan situasi dan kejadian dilingkungannya. Jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk proses evakuasi agar segera menghubungi petugas terdekat.