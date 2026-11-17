PONTIANAK POST – Cabang Olahraga (cabor) atletik memulai perlombaan pada Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) XIV Kalbar 2026, Minggu (15/11) di Komplek SSA Pontianak. Pada hari pertama lomba, Kontingen Mempawah berhasil mengamankan dua medali perunggu.

Dua medali perunggu dipersembahkan oleh atlet andalan Mempawah atas nama Nur Abdi yang turun pada kelas lari 200 meter putra dan Raga Padisa pada lomba lari gawang 110 meter putra.

Pelatih atletik Mempawah, Marsupandi mengaku bersyukur atlet mampu tampil maksimal dan mengamankan podium. Dia memberikan apresiasi atas semangat dan kerja keras atlet yang telah berjuang maksimal di hari pertama lomba cabor atletik.

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“Alhamdulillalh, kita beryukur di hari pertama lomba ini berhasil mendapatkan dua medali perunggu dari kelas 200 meter putra dan lari gawang 110 meter putra,” kata Marsupandi.

Menurut Marsupandi, para atlet bisa lebih tampil maksimal. Hanya saja, kendala teknis seperti kondisi lintasan yang hancur lebur menyebabkan atlet tidak bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya.

Advertisement “Kondisi lintasan sangat buruk dan tidak layak untuk lomba. Namun, atlet kita tetap berupaya berlari secepat mungkin meskipun harus sangat berhati-hati dengan kondisi lintasan yang bergelombang dan lapisan tartan yang pecah,” sesalnya.

Kontingen Kabupaten Mempawah masih berpeluang menambah perolehan medali melalui cabor atletik yang masih akan berlomba hingga Kamis 19 November nanti.

Hingga Sabtu (14/11) pukul 17.30 WIB, klasemen sementara Porprov XIV Kalbar 2026 dipimpin oleh kontingen tuan rumah Kota Pontianak dengan total 121 medali (54 emas, 34 perak, 33 perunggu), disusul Kubu Raya total 95 medali (29 emas, 23 perak, 43 perunggu). Sementara kontingen Mempawah masih tertahan di posisi tiga dengan total 77 medali (17 emas, 22 perak, 38 perunggu).