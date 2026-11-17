PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menilai pelaksanaan cabang olahraga paralayang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 di Bukit Sambora Skyland, Kecamatan Toho, menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi wisata olahraga dirgantara (sport tourism) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bukit Sambora Skyland sebagai tuan rumah cabor paralayang Porprov XIV Kalbar 2026. Kami berharap kemeriahan ajang ini turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal dan pelaku UMKM, khususnya di Kecamatan Toho dan Kabupaten Mempawah,” ujar Juli Suryadi saat membuka secara resmi perlombaan cabor paralayang di Bukit Sambora Skyland, Senin (16/11).

Penunjukan wilayah Kecamatan Toho sebagai tuan rumah dinilai membuka peluang besar bagi penguatan sektor pariwisata Kabupaten Mempawah di tingkat provinsi. Selain dampak ekonomi, Wakil Bupati menekankan agar kompetisi ini menjadi wadah penjaringan atlet dirgantara berkualitas yang kelak mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat di kancah nasional maupun internasional.

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Mengingat tingginya risiko olahraga dirgantara, Juli Suryadi menginstruksikan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial untuk mengutamakan faktor keselamatan, mematuhi standar operasional panitia teknis, serta menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung.

“Kepada wasit dan dewan juri, saya minta agar memimpin pertandingan secara profesional, objektif, dan adil sehingga melahirkan atlet-atlet terbaik dan berkualitas,” pesannya.