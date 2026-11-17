PONTIANAK POST — Polres Mempawah menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kapuas 2026 di Mako Polres Mempawah, Senin (16/11). Operasi kepolisian ini berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 16 hingga 29 November 2026.

Apel dipimpin Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto serta dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, TNI-Polri, Satpol PP, Dishub LH, dan UPT PPD Mempawah.

Membacakan sambutan Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, Kapolres menyebutkan sebanyak 510 personel diterjunkan di jajaran Polda Kalbar. Operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”.

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Evaluasi Operasi Zebra Kapuas 2025 mencatat 6.902 pelanggaran dan 37 kasus kecelakaan. Insiden tersebut mengakibatkan 7 korban jiwa, 9 luka berat, 21 luka ringan, serta kerugian materiil mencapai Rp91,7 juta.

"Tingginya risiko fatalitas pelanggaran menjadi dasar untuk mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang edukatif, persuasif, serta humanis," ujar Ade Chandra

Advertisement Terdapat 10 sasaran prioritas pelanggaran, antara lain penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI atau safety belt, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol.