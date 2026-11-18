PONTIANAK POST — Pengurus Kabupaten Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Mempawah optimistis mampu mempertahankan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 usai tim drumband daerah ini sukses mengamankan medali emas pertama, Senin (16/11).

Medali emas pembuka tersebut diraih melalui mata lomba Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 800 meter campuran. Sejak garis start hingga finis, tim drumband asal Bumi Galaherang tampil solid dengan kecepatan serta ketepatan irama langkah yang mengungguli para pesaingnya di lintasan.

Sekretaris Umum Pengkab PDBI Mempawah, Muhammad Ikhsan, menegaskan bahwa kemenangan di nomor pembuka ini menjadi modal berharga dalam mengawal misi mempertahankan predikat juara umum pada perhelatan Porprov edisi kali ini.

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“Kontingen drumband Mempawah yang diperkuat oleh para atlet binaan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang memang mengusung misi besar untuk mempertahankan gelar juara umum. Raihan medali emas ini menjadi pembuka jalan yang sangat positif,” ujar Muhammad Ikhsan.

Setelah mengamankan podium tertinggi di nomor LBJP, skuad drumband Mempawah masih akan turun bertanding di sejumlah nomor bergengsi lainnya, meliputi Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 8.000 meter campuran, Lomba Baris-Berbaris (LBB), serta Lomba Unjuk Gelar (LUG).