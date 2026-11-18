PONTIANAK POST – Sebanyak 146 pebulutangkis dari 27 Persatuan Bulutangkis (PB) berpartisipasi dalam Turnamen Bulutangkis Ganda Putra SS Cup 2026. Turnamen berlangsung pada 16 hingga 25 November mendatang.

Turnamen yang digagas oleh PB Suka Smash (SS) ini, dibuka oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Senin (16/11) malam di GOR Bulutangkis Akcaya, Mempawah. Juli mendorong agar Turnamen Bulutangkis Ganda Putra SS Cup 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial sesaat, melainkan terus bergulir secara berkelanjutan sebagai wadah penjaringan atlet muda berprestasi di daerah.

Menurutnya, nomor ganda putra menyimpan filosofi penting mengenai kekompakan, rasa saling percaya, dan sinergi dalam menutupi kekurangan yang sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah.

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“Bila kita kompak, beban seberat apa pun akan terasa ringan. Di arena ini tidak ada sekat jabatan maupun profesi, semua sama di hadapan net dan terikat oleh aturan yang sama. Kami berharap turnamen SS Cup menjadi agenda berkelanjutan yang melahirkan atlet-atlet muda berprestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Mempawah,” tegas Juli.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, mematuhi keputusan wasit, serta menjadikan kejuaraan ini sebagai ruang mempererat persaudaraan antar-pecinta bulutangkis baik di dalam maupun di luar lapangan.

Advertisement Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen SS Cup 2026, Supriyadi, melaporkan bahwa kompetisi tersebut menggunakan sistem gugur dengan diikuti total 146 pebulutangkis. Jumlah tersebut terdiri atas 143 atlet dari 27 PB se-Kabupaten Mempawah serta tiga peserta dari kategori umum.

“Seluruh pertandingan akan dipimpin oleh tim wasit berpengalaman demi menjamin kompetisi berjalan adil, tertib, dan sportif hingga partai puncak,” ujar Supriyadi.