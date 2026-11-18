PONTIANAK POST – Airin Freissy Ramaniya, siswi SD Negeri 02 Sungai Pinyuh, meraih juara dua dalam ajang Olimpiade Siswa Buddha Nasional (OSBN) Tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mempawah, Ikhwan Pohan, mengapresiasi prestasi gemilang yang ditorehkan tersebut.

Penghargaan atas prestasi tingkat nasional tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Ikhwan Pohan kepada Airin di Kantor Kemenag Mempawah, Senin (16/11), disaksikan Kasubbag TU, jajaran pejabat Kemenag, serta guru pendamping.

Ikhwan Pohan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Airin menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan belajar, serta dukungan lingkungan pendidikan mampu mengantarkan anak-anak daerah bersaing dan berprestasi di kancah nasional.

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“Kami sangat mengapresiasi prestasi yang diraih Airin. Capaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Mempawah dan keluarga besar Kementerian Agama. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi Airin untuk terus berkembang dan menginspirasi peserta didik lainnya,” ujar Ikhwan Pohan.

Ia juga berpesan agar pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan potensi dan bakat yang dimiliki Airin. Dukungan yang konsisten diyakini akan membantu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berkualitas.