PONTIANAK POST — Cabang olahraga Kick Boxing Indonesia (KBI) Kabupaten Mempawah sukses menorehkan prestasi gemilang dengan menyumbangkan total 20 medali bagi kontingen daerah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Bertanding di GOR Katamso Pontianak, para petarung Mempawah mengamankan tiga medali emas, empat perak, dan 13 perunggu.

Ketua Pengkab KBI Mempawah, Badrut Tamam, mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi luar biasa para atlet yang tetap tampil maksimal di arena pertandingan, bahkan di tengah kondisi mengalami cedera.

“Sejumlah atlet kami harus bertanding dalam kondisi cedera. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Mempawah,” ungkap Badrut, kemarin.

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Tiga medali emas KBI Mempawah masing-masing dipersembahkan oleh Aisyah Firda Pasha, Muhammad Aquila Xavier, serta Citra Taradiva. Sementara itu, empat medali perak disumbangkan oleh Muhammad Khadafi Al-Khair Gasim, Riski Andrian, Adi, dan Aisyah Firda Pasha. Adapun 13 medali perunggu diraih melalui penampilan Rezy Krisna Maryadi (dua medali), Dwi Maulana, Uzima Qumala Dewi, Nova Fransiska, Citra Nada, Citra Taradiva, Muhammad Raffi Alhafizi, Hang Satrio Sanjaya, Uswatun Hasanah, Rinti Astuti, Samaria Pangestu, serta Rahmatu Fitra Junaidi.

Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, turut menyambut antusias raihan 20 medali dari cabang olahraga kick boxing. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi suntikan motivasi penting bagi kontingen Mempawah yang masih berjuang di sisa rangkaian pertandingan Porprov XIV Kalbar 2026.