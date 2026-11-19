PONTIANAK POST — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah mendata sedikitnya 75 kepala keluarga (KK) di Dusun Telok Dalam, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, terdampak banjir akibat tingginya curah hujan yang disertai fenomena air pasang. Tim penanggulangan bencana telah turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan logistik mendesak bagi warga.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Mempawah, Mulyadi, menjelaskan bahwa genangan air di wilayah tersebut mulai merendam permukiman warga sejak 6 November lalu setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan Wajok Hulu dan sekitarnya.

“Hujan lebat disusul dengan air pasang memicu debit air meningkat hingga membanjiri lingkungan warga di Dusun Telok Dalam. Sementara ini, bantuan bahan pokok seperti beras dan mi instan sudah kami salurkan, dan kami akan terus memonitor perkembangan di lapangan,” ujar Mulyadi usai meninjau lokasi, Selasa (17/11).

Menurutnya, tingginya volume air yang masuk ke dalam rumah memaksa sebagian besar warga membangun panggung atau teras darurat di bagian depan hunian mereka untuk beristirahat. Meski demikian, Mulyadi menyebut debit air di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Sementara itu, Kepala Desa Wajok Hulu, H. Basri, mengungkapkan bahwa dampak banjir sebenarnya meluas hingga merendam enam dusun di wilayah desanya, yakni Dusun Teluk Dalam, Dusun Durian, Dusun Mambo, Dusun Kunyit, Dusun Pandan, dan Dusun Delapan.