PONTIANAK POST — Danramil 1201-03/Mempawah Hilir, Kapten Arm Buntoro Nugroho, mengingatkan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Sebukit Rama untuk tidak memanfaatkan akses jalan sebagai lapak berjualan yang berpotensi menghambat kelancaran aktivitas pengunjung serta arus lalu lintas masyarakat.

“Sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah harus terus diperkuat. Kami berharap para pedagang juga ikut berperan aktif menjaga kebersihan, menaati ketentuan, dan tidak memakai akses jalan demi menciptakan lingkungan pasar yang aman, tertib, dan nyaman,” tegas Buntoro saat turun langsung menyerap aspirasi pedagang melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di Pasar Sebukit Rama, Kabupaten Mempawah, Rabu (18/11).

Ia menambahkan, pendekatan dialogis dan komunikasi langsung dipilih aparat guna mendengar secara objektif berbagai kendala yang dihadapi pedagang di lapangan, sehingga setiap persoalan dapat dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.

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Kegiatan pemantauan dan dialog terbuka tersebut turut dihadiri Kapolres Mempawah, Wakapolres Mempawah, Kapolsek Mempawah Hilir, Sekretaris Dinas Perdagangan, Sekretaris Dinas Perindustrian, Lurah Mempawah Hilir, beserta jajaran personel Polres Mempawah dan Babinsa.