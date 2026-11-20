PONTIANAK POST — Warga Dusun Tikalong, Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang mengeluhkan jembatan utama di wilayahnya terendam banjir sehingga menghambat aktivitas. Mereka pun berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat membangun jembatan yang refresentatif untuk mendukung mobilitas masyarakat.

“Sudah kurang lebih empat hari jembatan ini terendam banjir. Warga tidak berani melewati jembatan ketika terendam air. Karena, kita khawatir terseret arus sungai yang cukup deras,” jelas Warga Dusun Tikalong, Kurniawan dalam videonya yang diterima redaksi mempawah news, Kamis (19/11).

Padahal, lanjut Kurniawan yang juga aparatur Pemerintah Desa Ansiap itu, jembatan di Dusun Tikalong merupakan infrastruktur utama yang menjadi andalan dan harapan masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitasnya.

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“Kita terpaksa menunggu air surut barulah bisa melewati badan jembatan. Kalau dipaksakan melewati jembatan ketika banjir, resikonya sangat besar dan mengancam keselamatan,” sebutnya.

Karena itu, Kurniawan dan warga lainnya berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan perhatian khusus terhadap jembatan di Dusun Tikalong. Sebab, jembatan itu menjadi urat nadi bagi warga dalam mendukung kelancaran aktivitas dan rutinitas hariannya.

Advertisement Masih disampaikan Kurniawan, Pemerintah Desa Ansiap sejak lama sudah bertekad melakukan pembangunan jembatan. Hanya saja, pembangunan terhalang status jalan dan jembatan yang masuk dalam ranah kewenangan pemerintah kabupaten.

“Pemerintah Desa Ansiap tidak bisa berbuat banyak untuk menangani masalah jembatan ini. Sebab, secara administrai kewenangannya di pemerintah kabupaten. Kalau tetap dibangun oleh desa, maka akan melanggar aturan dan ketentuan penggunaan anggaran dana desa,” katanya.