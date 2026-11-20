PONTIANAK POST – Kontingen cabang olahraga menembak Kabupaten Mempawah sukses merebut predikat juara umum setelah mengoleksi enam medali emas, satu perak, dan empat perunggu. Perolehan 11 medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Pengkab Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Mempawah.

Ketua Pengkab Perbakin Mempawah, Muhammad Rafik, didampingi Wakil Ketua Umum I Perbakin AKP Ahmad Heriyani, mengaku tidak menyangka para atletnya mampu keluar sebagai juara umum. Sejak awal, pengurus memasang target realistis dua medali emas meski persiapan latihan telah dilakukan secara maksimal.

“Meski anak-anak sudah berlatih keras untuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov, kami tetap menargetkan dua emas. Alhamdulillah, hasilnya justru melampaui target dengan meraih enam medali emas,” ungkap Rafik, Kamis (19/11).

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Menurutnya, keberhasilan menembus puncak klasemen cabang olahraga menembak merupakan buah dari kedisiplinan, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial sejak masa persiapan hingga pertandingan berlangsung.

Enam medali emas Mempawah disumbangkan dari berbagai nomor pertandingan. Pada kategori perorangan putri, emas diraih oleh Mufidah (Air Rifle 10 Meter) dan Rara Mareswari (Air Pistol 10 Meter). Pada nomor beregu, emas dipersembahkan tim putri Air Rifle 10 Meter (Mufidah, Inaz, Ika) serta tim putra Air Pistol 10 Meter (Reza Ridho Maulana, Haryono, Doni).