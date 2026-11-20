PONTIANAK POST – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi membuka kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Kecamatan Toho, Selasa (17/11) di Aula Kantor Camat Toho.

Dalam sambutannya, Juli Suryadi menjelaskan, pembentukan relawan pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan dari ancaman kebakaran.

“Baik itu kebakaran bangunan rumah, lingkungan pemukiman hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Toho,” terang Juli Suryadi.

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Wabup mengatakan, upaya perlindungan tersebut menjadi bagian dari implementasi pedoman pembinaan Redkar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-306 Tahun 2020.

“Pembentukan dan pembinaan Redkar ditujukan untuk mendorong setiap desa agar memiliki kemampuan mandiri dalam mengenali, mengantisipasi, serta menghadapi potensi kebakaran di lingkungan permukiman,” tuturnya.

Advertisement Tujuan lainnya, sambung Juli Suryadi, Redkar diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, memelihara kearifan lokal, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

“Saya menekankan agar ada tindak lanjut setelah pembentukan dan pembinaan Redkar ini. Yakni dengan melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari penyusunan regulasi di tingkat desa, perencanaan penanggulangan kebakaran, hingga peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan, pendidikan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” paparnya.

Masih dalam kesempatan itu, Juli Suryadi berharap para relawan Redkar menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran, sekaligus berperan aktif mengedukasi masyarakat agar semakin memahami risiko kebakaran dan langkah penanganan awal yang tepat.

“Mari kita ambil ilmu dari materi yang disampaikan, pelajari, dan jadikan sebagai bekal serta persiapan yang matang dalam menghadapi risiko kebakaran rumah dan permukiman,” pesannya.