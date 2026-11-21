PONTIANAK POST — Tim cabang olahraga drumband Kabupaten Mempawah memastikan predikat juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 usai mengoleksi total empat medali, yakni dua emas dan dua perunggu. Keberhasilan ini sekaligus mengantarkan kontingen Mempawah mengantongi tiket mewakili Kalimantan Barat pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Jawa Barat pada Agustus 2027 mendatang.

Ketua Harian Pengkab Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Mempawah, Sawa, mengungkapkan bahwa capaian puncak tersebut diraih melalui empat nomor pertandingan, meliputi Lomba Berbaris Jarak Pendek (LBJP) 800 meter campuran, Lomba Ketepatan dan Ketahanan Barisan (LKKB) 6.600 meter campuran, Lomba Baris-Berbaris (LBB), serta Lomba Unjuk Gelar (LUG).

“Alhamdulillah, target juara umum berhasil kami penuhi. Ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Mempawah sekaligus bukti bahwa pembinaan atlet dari kalangan santri mampu mendominasi di tingkat provinsi,” ujar Sawa, Jumat (20/11).

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Seluruh atlet yang memperkuat kontingen drumband Kabupaten Mempawah merupakan santri binaan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang. Menurut Sawa, hasil ini membuktikan bahwa pembinaan prestasi olahraga kompetitif dapat berjalan selaras dengan pendidikan keagamaan di lingkungan pesantren.

Ketua Umum KONI Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, menegaskan bahwa gelar juara umum tingkat provinsi harus menjadi pijakan awal menghadapi persaingan nasional. KONI bersama PDBI Mempawah akan segera melakukan evaluasi teknis serta menyusun program pemusatan latihan intensif menuju Kejurnas 2027.

Advertisement “Gelar juara umum ini otomatis menjadi tiket bagi tim drumband Mempawah untuk mewakili Kalimantan Barat pada Kejuaraan Nasional yang akan digelar di Jawa Barat pada Agustus 2027 mendatang. KONI Mempawah siap memberikan dukungan penuh dalam masa pemusatan latihan,” tegas Safruddin.