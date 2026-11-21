PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan bahwa pembentukan Satuan Karya (Saka) Anti Narkoba tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan kepengurusan semata, melainkan harus diwujudkan melalui program aksi nyata yang berkelanjutan untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika.

“Ini bukan hanya tentang pelantikan kepengurusan, tetapi merupakan amanah besar untuk ikut melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Kita berharap Saka Anti Narkoba dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan membangun ketahanan generasi muda,” tegas saat menghadiri pelantikan Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka) dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Anti Narkoba, yang dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mempawah dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mempawah di Gedung Mempawah Convention Center (MCC), Rabu (18/11).

Ia meminta agar 90 anggota Pramuka yang tergabung dari seluruh kecamatan dapat memaksimalkan peran sebagai pendidik sebaya (peer educator) guna memperluas jangkauan sosialisasi bahaya narkotika di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

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Senada dengan hal tersebut, Kepala BNNK Mempawah, Anida Sari yang juga dipercaya memimpin Mabisaka Anti Narkoba menilai keterlibatan Pramuka Penegak dan Pandega merupakan strategi efektif dalam memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui edukasi, sosialisasi, dan aksi nyata P4GN. Kami ingin keterlibatan Pramuka dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan,” ungkap Anida.