PONTIANAK POST — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, mendesak seluruh perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut agar konsisten menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di sektor lingkungan. Keterlibatan dunia usaha dinilai krusial untuk memperkuat benteng alami pesisir guna menahan laju abrasi yang mengancam wilayah daratan.

“Jangan sampai perusahaan sudah berkembang, kabupatennya tertinggal. Paling tidak membantu dengan mengamankan wilayah pesisir kita dari abrasi. Jangan sampai suatu daerah itu habis tergerus, tinggal kenangan,” tegas Abdul Malik saat menghadiri aksi penanaman 8.000 bibit mangrove yang digelar PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di kawasan Pantai Tanjung Burung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Sabtu (21/11).

Menurutnya, pertumbuhan investasi harus berjalan selaras dengan upaya pelestarian ekosistem daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 67 ribu bibit mangrove telah ditanam di sepanjang garis pantai Kabupaten Mempawah sejak 2021 hingga 2026. Sekda berharap langkah nyata pelestarian pesisir yang dilakukan PT BAI dapat menjadi percontohan sekaligus diikuti oleh korporasi lain yang beroperasi di Mempawah.

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Sementara itu, Direktur Utama PT BAI, Darwin Saleh Siregar, menyatakan bahwa kelestarian alam merupakan salah satu pilar utama dalam visi operasional perusahaan. Sejak dirintis di kawasan Sungai Duri pada 2021, program rehabilitasi mangrove terus diperluas sebagai bentuk investasi ekologis jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Perusahaan meletakkan lingkungan sebagai visi perusahaan. Jadi, industri maju dan berkembang harus bersamaan dengan lingkungan yang berkembang. Mangrove yang kita tanam umurnya bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita,” ujar Darwin.