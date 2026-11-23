PONTIANAK POST — Penanggung Jawab (PJ) Kepala Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Afrizal, SKM, menegaskan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat harus menjadi rutinitas harian masyarakat, bukan sekadar aksi simbolis saat momentum peringatan hari besar kesehatan. Kesadaran menjaga kebugaran fisik juga dinilai wajib berjalan beriringan dengan kepedulian merawat kelestarian lingkungan sekitar.

“Melalui kegiatan Sehat untuk Semua ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pola hidup sehat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional,” ujar Afrizal, saat kegiatan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 bertajuk “Sehat untuk Semua” di halaman Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, Jumat (20/11).

Menurutnya, derajat kesehatan masyarakat merupakan modal utama peningkatan kualitas hidup yang tidak dapat diwujudkan oleh tenaga medis semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif mulai dari tingkat individu hingga keluarga.

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Guna mengedukasi warga mengenai keterkaitan antara kesehatan tubuh dan kebersihan alam, pihak puskesmas merangkai agenda senam kebugaran dengan aksi penanaman pohon penghijauan di area fasilitas kesehatan tersebut.

“Menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi tubuh, tetapi juga lingkungan tempat kita tinggal. Mari bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat dan menjaga lingkungan agar tetap hijau, bersih, sehingga terwujud masyarakat yang produktif,” jelasnya.