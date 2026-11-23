PONTIANAK POST — Sebuah truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) mengalami kecelakaan tunggal setelah membanting setir ke kanan dan menabrak tiang telepon di ruas jalan raya depan Gang Tani, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Minggu (22/11) sekitar pukul 08.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun bagian depan kabin serta salah satu ban belakang kendaraan mengalami kerusakan parah.

Sopir truk tangki, Safrudin, dilaporkan selamat tanpa cedera serius. Saat kejadian, ia tengah menempuh perjalanan dari Sungai Ambawang sejak dini hari untuk mengantarkan muatan CPO menuju salah satu perusahaan di Mempawah.

“Saya berangkat dari Sungai Ambawang sejak dini hari. Sampai di Sungai Purun, saya sempat berhenti untuk tidur dan mencuci muka supaya lebih segar. Tetapi, dalam perjalanan menuju Mempawah justru terjadi kejadian ini,” ujar Safrudin di lokasi kejadian.

Terkait kondisi teknis kendaraan, Safrudin mengaku belum mengetahui secara pasti pemicu pecahnya salah satu ban belakang truk yang dikemudikannya tersebut. Sementara itu, seorang saksi mata di lokasi kejadian, Indra, mengungkapkan bahwa manuver truk yang tiba-tiba berbelok tajam ke arah kanan diduga kuat untuk menghindari tabrakan beruntun dengan sejumlah kendaraan lain yang berada tepat di depannya.

“Awalnya truk tangki itu terlihat melaju, kemudian membelok ke kanan dan menabrak tiang telepon hingga berhenti. Kalau tetap lurus, kemungkinan bisa banyak korban karena ada sejumlah kendaraan di depannya,” jelas Indra.