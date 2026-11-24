PONTIANAK POST — Perkumpulan Gemawan mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan petani di Kabupaten Mempawah agar tidak sekadar menjadi pekerja di sektor produksi pangan, melainkan turut terlibat menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Langkah ini dinilai krusial di tengah ancaman perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Dewan Pengurus Gemawan, Hermawansyah, mengungkapkan hal tersebut dalam pelatihan Perempuan Petani KUAT (Kepemimpinan, Usaha, Agroekologi, dan Teknologi) yang diikuti 32 perempuan petani dari 11 desa di Kabupaten Mempawah.

“Perempuan Petani KUAT bukan hanya tentang bagaimana perempuan meningkatkan hasil usaha pertaniannya, tetapi juga bagaimana kepemimpinannya semakin kuat. Kita ingin perempuan terlibat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka,” tegas Hermawansyah.

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Menurutnya, program pembekalan selama dua hari ini bertumpu pada empat pilar utama, meliputi kepemimpinan dan analisis gender, pengembangan usaha ekonomi lokal, penerapan sistem agroekologi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama guna mengatasi persoalan keterbatasan anggaran daerah saat berhadapan dengan dampak krisis iklim.

Advertisement Sementara itu, Kepala Desa Sejegi, Herri Gustaman, menyambut baik program pendampingan yang telah berjalan di wilayahnya sejak 2024 tersebut. Ia berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat ditularkan kepada kelompok perempuan lain serta diaplikasikan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan media tanam sederhana seperti polybag untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian warga.