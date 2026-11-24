PONTIANAK POST — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mempawah telah menjangkau delapan dari sembilan kecamatan atau setara 88,89 persen hingga November 2026. Kecamatan Sadaniang tercatat menjadi satu-satunya wilayah yang belum terlayani karena tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di kawasan tersebut belum beroperasi.

“Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah SPPG maupun makanan yang didistribusikan, melainkan ketepatan sasaran, kualitas dan kecukupan gizi, keamanan pangan, serta kesinambungan pelayanan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan SPPG se-Kabupaten Mempawah di Kantor Bupati Mempawah, Senin (23/11).

Ia merinci, dari total 38 unit SPPG yang tersebar di Mempawah, sebanyak 33 unit telah aktif beroperasi, sementara lima unit lainnya berstatus moratorium. Selain tiga titik di Sadaniang, terdapat satu unit SPPG milik pemerintah daerah di Kecamatan Anjongan yang masih menunggu proses serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum.

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Guna mengoptimalkan pemerataan layanan hingga menjangkau seluruh kecamatan, Abdul Malik menginstruksikan lima langkah prioritas, yakni peningkatan kualitas keamanan pangan, pemenuhan standar sanitasi, ketepatan distribusi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penanganan cepat atas kendala lapangan.

Secara khusus, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana bersama seluruh jajaran puskesmas diminta memperketat pengawasan higiene sanitasi secara berkelanjutan, termasuk memastikan kepatuhan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).