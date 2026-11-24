PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian dan pengembangan adat istiadat Melayu agar tetap relevan di tengah kehidupan generasi muda. Upaya menjaga warisan budaya tersebut dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab seniman maupun budayawan, melainkan membutuhkan sinergi aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

“Kebudayaan merupakan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat yang harus dijaga bersama. Budaya harus terus diwariskan dan dikembangkan agar tidak hanya menjadi kebanggaan masa lalu, tetapi juga tetap relevan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini,” tegas Juli

saat menghadiri Malam Ta’aruf yang menandai dibukanya rangkaian Festival Melayu XIV Se-Kalimantan Barat 2026 di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Sabtu (21/11) malam.

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Menurutnya, perhelatan budaya bertema “Jaga Budaya, Lestari Budayaku” yang mempertemukan delegasi dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat ini memiliki peran strategis dalam memperluas ruang kreativitas seniman serta memperkenalkan kekayaan tradisi lokal kepada publik.

Lebih lanjut, Juli Suryadi berharap festival budaya tahunan ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai instrumen mempererat persatuan dan silaturahmi antardaerah di Kalimantan Barat melalui keberagaman tradisi yang dimiliki masing-masing wilayah.