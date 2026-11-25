PONTIANAK POST — Sebanyak empat calon kepala desa resmi mengantongi nomor urut peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Selasa (24/11). Penetapan nomor urut tersebut berlangsung tertib di Aula Kantor Desa Sungai Batang dan menjadi penanda dimulainya tahapan kontestasi memperebutkan suara 1.662 warga terdaftar.

Berdasarkan hasil pencabutan nomor urut, posisi nomor urut 1 ditempati oleh Bordadi, disusul Karmiji, S.Pi., di nomor urut 2. Selanjutnya, Sakniah, S.Pd., yang menjadi satu-satunya kandidat perempuan dalam bursa pemilihan ini meraih nomor urut 3, serta Erta Sarata menempati nomor urut 4.

Camat Sungai Pinyuh, Ngatmo, menegaskan bahwa penetapan nomor urut merupakan krusial sebelum memasuki tahapan kampanye dan pemungutan suara. Ia meminta seluruh kandidat maupun pendukung tetap mematuhi regulasi pemilihan dan menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan pilihan politik desa.

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“Seluruh calon diharapkan dapat mematuhi aturan dan menjaga suasana tetap aman selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut,” ujar Ngatmo.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sungai Batang, Moh Effendy, mencatat sebanyak 1.662 warga memiliki hak pilih dalam kontestasi kali ini. Ia mengingatkan para kandidat untuk mengedepankan kompetisi yang sehat serta menghindari tindakan provokatif yang berpotensi memicu perpecahan antarwarga.

Advertisement “Seluruh kandidat diminta menghindari tindakan yang berpotensi memicu perselisihan maupun perpecahan di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat nantinya akan menjadi penentu siapa yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin desa,” pungkas Effendy.