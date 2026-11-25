PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan bahwa upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan perencanaan terarah, inovasi kebijakan, serta sinergi lintas sektor agar manfaat program pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh warga.

“Upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas membutuhkan perencanaan yang terarah, inovasi, serta sinergi lintas sektor agar program pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Juli saat menghadiri perhelatan Healthy Cities Summit (HCS) VII Tahun 2026 di Taman Raja Ballroom BW Hotel Jambi, Kota Jambi, Senin (23/11).

Forum nasional yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus ini mempertemukan para kepala daerah se-Indonesia untuk merumuskan strategi penguatan kota dan kabupaten sehat. Menurutnya, forum bertema “Green, Smart and Resilient for Happy National” tersebut menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk bertukar pengalaman sekaligus mengadopsi praktik baik dari daerah lain dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang aman dan nyaman.

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Ia berharap hasil pertukaran gagasan di tingkat nasional ini dapat segera diadaptasi menjadi referensi penyusunan kebijakan kesehatan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.