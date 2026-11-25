PONTIANAK POST – Polres Mempawah melakukan mutasi terhadap dua Kepala Satuan (Kasat) dan empat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan dalam upacara yang dipimpin oleh Kapolres, AKBP Ade Chandra Capa Yanto, beberapa waktu lalu di Mapolres Mempawah.

Kasat Narkoba, AKP Agus Trimarsono, S.H. yang menempati jabatan baru sebagai Ps. Kapolsek Pemangkat Polres Sambas, digantikan oleh Ps. Kaurkuatwas Subbagdumasanwas Itwasda Polda Kalbar, Iptu Shandy Christyan Sulu, S.H., M.H. Kemudian, Kasat Binmas Polres Mempawah ditempati Iptu Samsudi, S.H. yang sebelumnya sebagai Ps. Paur Sibinev Subditbhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Kalbar.

Kapolsek Jongkat, Ipda Dwi Febrie Andika, S.H., M.H. penugasan sebagai Pamin 4 Subbagrenmin Ditlantas Polda Kalbar, digantikan oleh Iptu Budi Sutiyono, S.H. yang sebelumnya Panit Unit 3 Subdit 3 Ditintelkam Polda Kalbar. Berikutnya, Kapolsek Anjongan Iptu Andrianto, S.H., M.H, menjabat Ps Kapolsek Menjalin Polres Landak, posisinya digantikan oleh Iptu Imran, S.I.P yang sebelumnya memimpin Polsek Mempawah Timur.

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Lalu, jabatan Kapolsek Mempawah Timur yang ditinggalkan Iptu Imran akan diisi oleh Iptu Dian Kristianto, S.H. yang sebelumnya menjabat Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Mempawah.

Terakhir, Kapolsek Sungai Kunyit, Iptu Lodrick Taliak Hungan, S.H., M.H, menempati jabatan baru sebagai Ps. Paur Binplin Subbidprovos Bidpropam Polda Kalbar. Kursi yang ditinggalkannya akan ditempati diisi oleh Iptu Abdul Latif, yang sebelumnya Kaurbinopsnal Satintelkam Polres Mempawah.