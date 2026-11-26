PONTIANAK POST — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terutama dalam aspek mitigasi bencana, sistem peringatan dini, evakuasi, serta pertolongan pertama. Peningkatan kompetensi tersebut dinilai krusial mengingat posisi strategis Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman umum sekaligus unsur pertama dalam penanganan darurat di tingkat desa dan kelurahan.

“Utamakan keselamatan diri dalam menjalankan tugas, karena penolong yang selamat adalah penolong yang paling bermanfaat,” ujar Abdul Malik saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satlinmas Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mempawah, Selasa (24/11).

Mengacu data Kementerian Dalam Negeri, kekuatan personel Satlinmas secara nasional mencapai lebih dari 1,2 juta anggota. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Sekda meminta seluruh jajaran Satlinmas di daerah mendukung eksistensi Asosiasi Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslinmas) Kabupaten Mempawah melalui penyediaan basis data keanggotaan yang akurat dan valid.

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“Aslinmas Kabupaten Mempawah telah terbentuk dan diharapkan mendapat dukungan seluruh Satlinmas melalui penyediaan data yang akurat dan valid. Saya berharap Aslinmas tumbuh menjadi organisasi yang solid, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan kelembagaan, ia menginstruksikan jajaran Satlinmas untuk terus mempererat koordinasi lintas instansi bersama pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat terkait lainnya.