PONTIANAK POST — Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran. Langkah tersebut dinilai krusial guna menyeragamkan harga di tingkat konsumen serta mencegah praktik spekulasi oknum pedagang yang kerap memicu gejolak harga di masyarakat.

“Selama ini tidak ada HET BBM eceran sehingga harganya tidak seragam dan kerap dimanfaatkan oknum tertentu dengan harga lebih tinggi. Melalui aturan HET, pemerintah bisa mengontrol harga BBM eceran di masyarakat,” tegas Safruddin, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertajuk Sinergi Pengawasan BBM Subsidi Tepat Sasaran yang digagas Solidaritas Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (Simpel) di Warkop Kampoeng 2 Mempawah, Rabu (25/11).

Selain penertiban harga eceran, Safruddin turut mendorong pemisahan serta penambahan kuota solar khusus nelayan di luar alokasi BBM subsidi umum dari Pertamina. Skema pemisahan ini diharapkan menjamin kepastian pasokan melaut bagi nelayan pesisir Mempawah tanpa mengganggu distribusi sektor transportasi publik.

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Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mempawah, Kompol Reynaldi Guzel, S.I.K., menekankan bahwa pengawasan distribusi energi bersubsidi tidak dapat dibebankan pada satu institusi semata, melainkan menuntut sinergi lintas instansi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.

“Harus ada sinergitas antarinstansi dalam pengawasan BBM subsidi. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan satu lembaga tertentu,” ujar Reynaldi.

Advertisement Ia juga menyarankan agar Satgas Pengawasan BBM Subsidi Pemkab Mempawah lebih terbuka dan aktif memublikasikan hasil kinerja pengawasan di lapangan untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik.