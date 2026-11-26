PONTIANAK POST — Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Sungai Bakau Besar Laut (SBBL), Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, diwarnai keterwakilan perempuan setelah tiga kandidat resmi mengantongi nomor urut di Aula Kantor Desa setempat, Selasa (24/11) pagi.

Berdasarkan hasil pengundian yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut, satu-satunya kandidat perempuan, Sri Raniati, meraih nomor urut 1. Posisi berikutnya ditempati oleh Iwan Supardi dengan nomor urut 2, serta Suryansyah yang memperoleh nomor urut 3.

Camat Sungai Pinyuh, Ngatmo, mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam bursa kepemimpinan tingkat desa tersebut. Menurutnya, partisipasi Sri Raniati mencerminkan terbukanya ruang kesetaraan hak politik warga dalam menentukan arah pemerintahan desa.

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“Majunya Sri Raniati sebagai satu-satunya calon perempuan menjadi bagian menarik dalam Pilkades Sungai Bakau Besar Laut. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan kepemimpinan di tingkat desa,” ujar Ngatmo.

Ia mengingatkan seluruh kandidat beserta tim pendukung agar mengedepankan persaingan yang sehat dan menjaga kondusivitas wilayah hingga tahap pemungutan suara selesai. Perbedaan pilihan politik ditegaskan tidak boleh merusak keharmonisan sosial masyarakat.

Advertisement “Jadikan kontestasi ini sebagai ajang demokrasi yang sehat, bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Siapa pun yang mendapatkan amanah dari masyarakat nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik serta mengayomi seluruh warga tanpa membeda-bedakan pilihan politik,” tegas Ngatmo.