Advertisement

"Tanam segera karena kita tentu saja sangat berharap bahwa saat ini ketika hujannya masih belum terlalu lebat. Saat ini masih ada jeda dan sebagainya itu kita segerakan tanam semuanya," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan RI Idha Widi Arsanti saat Gerakan Tanam Serempak di Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, Kamis (26/11).

Idha mengatakan gerakan tanam serempak telah dilaksanakan empat kali di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut terutama menyasar lahan optimalisasi lahan (Oplah) dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Gerakan di Kalbar menjadi bagian dari upaya mengejar target LTT nasional November 2026 sebesar 1,8 juta hektare. Namun, hingga 26 November, realisasinya baru mencapai sekitar 50 persen.

Percepatan Tanam Perlu Diikuti Perbaikan Pengairan

Menurut Idha, percepatan tanam harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan kesiapan infrastruktur pengairan. Kalbar masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari genangan dan banjir hingga intrusi air asin serta persoalan drainase.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementan akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Penanganan yang dibahas antara lain tanggul jebol dan pintu air yang tidak berfungsi.

Idha menilai pengelolaan air menjadi salah satu faktor penting agar percepatan tanam dapat berjalan sesuai rencana, terutama di wilayah yang rawan genangan.

Petani Keluhkan Harga Pupuk dan Kesulitan BBM

Dalam kegiatan tersebut, petani juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan. Di antaranya perbedaan harga pupuk dan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM).

Idha mengatakan ketersediaan pupuk dan BBM, baik secara nasional maupun daerah, pada dasarnya mencukupi. Meski demikian, distribusi dan pengawasan harga di lapangan masih perlu diperkuat.

Ia mencontohkan keluhan petani yang harus membayar pupuk hingga Rp125 ribu, padahal harga yang seharusnya sekitar Rp90 ribu.

"Kita akan coba lihat kembali apa yang menyebabkan komponen tersebut sehingga harga menjadi lebih tinggi," katanya.

Baca Juga: Penerapan Sistem Pertanian Modern di Sambas Berhasil Dongkrak Hasil Panen Padi Hingga 8 Ton

Target LTT Kalbar 10.000 Hektare

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar Herti Herawati mengatakan target LTT di tingkat provinsi mencapai 10.000 hektare.

Pada bulan sebelumnya, realisasi tercatat sekitar 5.000 hektare atau 50 persen dari target. Pemerintah provinsi terus memantau perkembangannya melalui sistem pelaporan yang melibatkan penyuluh pertanian di setiap kabupaten.

Herti berharap gerakan tanam serempak dapat meningkatkan semangat petani sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi kendala pertanian.

Terkait keluhan BBM, pihaknya berupaya memfasilitasi administrasi petani, termasuk penerbitan rekomendasi pembelian BBM secara kolektif melalui koordinasi dengan instansi terkait.