PONTIANAK POST — Pasangan ganda putra Rico Thomas dan Supardi dari Persatuan Bulutangkis (PB) Bhayangkara keluar sebagai juara pertama Turnamen Badminton SS Cup 2026 se-Kabupaten Mempawah, usai menundukkan pasangan M. Rifqi Akmal dan Jamal pada partai final di GOR Akcaya Mempawah, Rabu (25/11).

Sementara itu, posisi juara ketiga diraih pasangan Adi Darmadi dan Nurajis dari PB Mandiri, diikuti pasangan Adi Maulan dan Andri Syapri di peringkat keempat.

Penutupan turnamen sekaligus penyerahan trofi penghargaan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah, Reno Prawira. Reno mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan kompetisi tingkat kabupaten tersebut dan mendorong agar turnamen serupa digelar secara berkelanjutan sebagai instrumen pembinaan olahraga daerah.

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“Dan paling penting pula, turnamen ini menjadi wadah untuk melahirkan bibit-bibit atlet muda berprestasi di Kabupaten Mempawah,” tegas Reno.

Selain menjadi ajang kompetisi, ia menilai perhelatan olahraga ini efektif menjaga kebugaran masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antarklub. Kepada para juara, Reno berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan intensitas latihan menghadapi kejuaraan pada level yang lebih tinggi.