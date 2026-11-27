PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan dari pola kuratif atau pengobatan menuju pendekatan promotif dan preventif. Strategi tersebut diwujudkan dengan mendekatkan akses pelayanan dokter spesialis langsung ke tingkat puskesmas agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Pembangunan kesehatan harus bertumpu pada tiga hal utama. Yakni, mencegah masyarakat jatuh sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Erlina, saat membuka kegiatan bakti sosial (baksos) peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Halaman Kantor Camat Segedong, Kabupaten Mempawah, Rabu (25/11).

Sebagai instrumen pemerataan akses medis, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggulirkan program Jejaring Layanan Spesialis Bersama Puskesmas (Jejari Emas). Skema ini memungkinkan warga memperoleh pemeriksaan dokter spesialis secara terjadwal di puskesmas setempat tanpa harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit rujukan.

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“Program Jejari Emas memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan dokter spesialis di puskesmas sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga akses layanan spesialistik semakin dekat dan terjangkau,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Baksos, dr. Riska Susanti, melaporkan bahwa perhelatan HKN bertema “Sehat untuk Semua” ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS).