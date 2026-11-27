Penutupan latihan Mobile Training Team (MTT) Air Assault bersama militer Amerika Serikat (US Army) yang berlangsung selama delapan hari di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. (ANTARA/Pendam XII/Tpr)

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PONTIANAK POST - Sebanyak 50 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 643/Wanasakti merampungkan latihan Mobile Training Team (MTT) Air Assault bersama militer Amerika Serikat (US Army) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Latihan yang berlangsung selama delapan hari itu ditutup pada Kamis (26/11/2026).

Komandan Latihan Letkol Inf Dody M. Harahap mengatakan, latihan dimulai pada 19 November 2026 dengan lokasi kegiatan di Markas Yonif 643/WNS dan kawasan Anjongan.

Advertisement "Latihan yang digelar sejak 19 November 2026 itu ditutup pada Kamis (26/11), dengan lokasi kegiatan di Markas Yonif 643/WNS dan kawasan Anjongan," kata Dody di Pontianak, Jumat (27/11).

Kegiatan tersebut berada di bawah supervisi Kodam XII/Tanjungpura. Dody yang juga menjabat Komandan Yonif 643/WNS bertindak sebagai komandan latihan, sedangkan tim pengawas US Army dipimpin Kolonel Brandon Torres.

Selama latihan, para prajurit menerima materi teknis dan taktis, mulai dari pengenalan landing zone atau titik pendaratan, isyarat visual, teknik mobilisasi udara, pengangkutan beban dengan metode slung load, hingga mountaineering atau pergerakan di medan terjal dan ketinggian.

Dody mengatakan, latihan bersama tersebut menjadi kesempatan bagi prajurit untuk mempelajari standar teknis dan prosedur operasi, sekaligus meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas.

"Latihan Air Assault bersama US Army ini memberikan perspektif taktis dan standar teknis yang sangat berharga bagi prajurit kami," katanya.

Menurut dia, kemampuan mobilisasi pasukan melalui udara dan menjangkau medan sulit tidak hanya mendukung kesiapsiagaan tempur, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat. Kemampuan tersebut dinilai penting, terutama di wilayah perbatasan dan daerah bencana yang sulit dijangkau.

Selain itu, kemampuan Air Assault dapat mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti evakuasi medis di wilayah ekstrem dan distribusi logistik ke daerah terisolasi.