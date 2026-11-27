50 Prajurit Yonif 643 Rampungkan Latihan Air Assault dengan US Army di Kabupaten Mempawah
PONTIANAK POST - Sebanyak 50 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 643/Wanasakti merampungkan latihan Mobile Training Team (MTT) Air Assault bersama militer Amerika Serikat (US Army) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Latihan yang berlangsung selama delapan hari itu ditutup pada Kamis (26/11/2026).
Komandan Latihan Letkol Inf Dody M. Harahap mengatakan, latihan dimulai pada 19 November 2026 dengan lokasi kegiatan di Markas Yonif 643/WNS dan kawasan Anjongan.
"Latihan yang digelar sejak 19 November 2026 itu ditutup pada Kamis (26/11), dengan lokasi kegiatan di Markas Yonif 643/WNS dan kawasan Anjongan," kata Dody di Pontianak, Jumat (27/11).
Kegiatan tersebut berada di bawah supervisi Kodam XII/Tanjungpura. Dody yang juga menjabat Komandan Yonif 643/WNS bertindak sebagai komandan latihan, sedangkan tim pengawas US Army dipimpin Kolonel Brandon Torres.
Selama latihan, para prajurit menerima materi teknis dan taktis, mulai dari pengenalan landing zone atau titik pendaratan, isyarat visual, teknik mobilisasi udara, pengangkutan beban dengan metode slung load, hingga mountaineering atau pergerakan di medan terjal dan ketinggian.
Baca Juga: Hasil Pertemuan Prabowo-Lawrence Wong: Kalbar Masuk Rencana Daerah Latihan Militer RI-Singapura
Dody mengatakan, latihan bersama tersebut menjadi kesempatan bagi prajurit untuk mempelajari standar teknis dan prosedur operasi, sekaligus meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas.
"Latihan Air Assault bersama US Army ini memberikan perspektif taktis dan standar teknis yang sangat berharga bagi prajurit kami," katanya.
Menurut dia, kemampuan mobilisasi pasukan melalui udara dan menjangkau medan sulit tidak hanya mendukung kesiapsiagaan tempur, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat. Kemampuan tersebut dinilai penting, terutama di wilayah perbatasan dan daerah bencana yang sulit dijangkau.
Selain itu, kemampuan Air Assault dapat mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti evakuasi medis di wilayah ekstrem dan distribusi logistik ke daerah terisolasi.
"Melalui latihan tersebut, kami berharap kesiapsiagaan operasional satuan jajaran di Kalimantan Barat semakin meningkat sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan bilateral antara TNI Angkatan Darat dan US Army," kata Dody.*