PONTIANAK POST – Keterbatasan fisik tidak menghalangi Yuniarni, guru penyandang disabilitas dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk terus mengembangkan diri. Mengajar di TK Al Khair, Kecamatan Sungai Kunyit, ia berhasil merampungkan pendidikan sarjana (S1) melalui beasiswa pemerintah. Perjuangannya menjadi bukti bahwa guru penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan dan kemampuan untuk terus berkembang.

Yuniarni menjadi salah satu guru yang mendapat perhatian dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/11). Ia bersama dua guru dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement Dalam kesempatan itu, Prabowo menyematkan selempang kepada ketiganya sebagai tanda kelulusan program sarjana (S1) dan Diploma IV (D-IV). Mereka mewakili ribuan guru penerima beasiswa Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Bagi Yuniarni, keberhasilan meraih gelar sarjana bukan sekadar pencapaian akademik. Beasiswa tersebut menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperkuat pengabdiannya sebagai pendidik.

Sebagai guru penyandang disabilitas, ia berharap kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan karier tidak dibatasi oleh kondisi fisik. Menurutnya, setiap guru memiliki hak yang sama untuk berkembang dan memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik.

Advertisement “Semoga tidak ada perbedaan dalam memberikan kesempatan untuk kami seorang guru penyandang disabilitas, agar turut meningkatkan pendidikan Indonesia,” ujarnya.

Harapan itu juga ditujukan kepada guru penyandang disabilitas lainnya. Ia ingin semakin banyak pendidik memperoleh akses yang setara terhadap program peningkatan kompetensi, pengembangan profesi, dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kisah Yuniarni sekaligus memperlihatkan pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif. Kesempatan belajar dan berkembang semestinya terbuka bagi seluruh guru, tanpa menjadikan kondisi fisik sebagai penghalang untuk meningkatkan kualitas diri.

Yuniarni bukan satu-satunya guru yang merasakan manfaat program tersebut. Dalam prosesi di SICC, dua guru lainnya juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo.