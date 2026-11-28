PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi sektor perikanan melalui sinergi bersama jajaran kepolisian dan Tim Satgas Pengawas Distribusi BBM Bersubsidi. Penertiban kelengkapan legalitas usaha menjadi prasyarat mutlak bagi nelayan guna menjamin distribusi energi tepat sasaran.

“Pelaku usaha perikanan maupun nelayan wajib melengkapi dokumen administrasi, mulai dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), dokumen kepemilikan kapal, hingga perizinan berusaha,” tegas Kepala DPKPP Kabupaten Mempawah, Arifin, saat kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Administrasi Pelaku Usaha Perikanan di Aula Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah, Kamis (26/11) sore.

Arifin menegaskan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi berperan krusial dalam menekan biaya operasional melaut serta menopang kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, akses terhadap fasilitas tersebut wajib didasari kepatuhan administrasi..

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Guna mempercepat pemenuhan regulasi tersebut, Arifin menginstruksikan jajaran penyuluh perikanan agar mengintensifkan pendampingan teknis di lapangan. Langkah ini diharapkan menghapus hambatan birokrasi sehingga hak nelayan atas program bantuan pemerintah tidak terkendala masalah administratif.