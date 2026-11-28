PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah meraih penghargaan nasional Green Initiatives Awards 2026 atas komitmen dan inovasi daerah dalam menerapkan kebijakan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan melalui pendekatan insentif fiskal. Penghargaan yang diprakarsai oleh Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau Insentif Kinerja Ekologis (IKE) 2026 tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VII di Hotel Luminor, Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Juli menegaskan bahwa capaian ini menjadi dorongan strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam setiap perencanaan pembangunan tanpa semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan fisik infrastruktur.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kami juga berkomitmen mendorong pemanfaatan skema pendanaan ekologis agar semakin optimal, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Juli.

Advertisement Baca Juga: Terima APBD Kalbar 2027, Golkar Beri Catatan Keras soal Infrastruktur dan Belanja Daerah

Ia menilai, keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam serta penerapan inovasi pendanaan hijau merupakan instrumen kunci untuk memperkuat ketahanan daerah sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

“Melalui penguatan kebijakan dan inovasi pendanaan ekologis, mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Mempawah dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.