PONTIANAK POST — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah memperkuat strategi komunikasi publik dan mitigasi krisis informasi di tengah pesatnya arus media digital. Langkah tersebut diwujudkan melalui pelatihan komunikasi efektif dalam penanganan pemberitaan media massa bagi 74 pejabat struktural, manajer pelayanan pasien, serta kepala instalasi dan unit kerja di lingkungan rumah sakit, Jumat (27/11).

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah, Riska Susanti, menegaskan bahwa institusi pelayanan kesehatan dituntut mampu beradaptasi dengan dinamika informasi digital dengan mengedepankan transparansi dan responsivitas. Ia menginstruksikan seluruh tenaga kesehatan agar proaktif memberikan penjelasan kepada pasien maupun keluarga saat terjadi kendala teknis di lapangan.

“Misalnya ketika ruang perawatan penuh atau terjadi antrean dan waktu tunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kondisi seperti ini harus diimbangi dengan komunikasi yang baik agar pasien dan keluarga memahami situasi yang sedang dihadapi,” ujar Riska.

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Menurutnya, keterbukaan informasi serta kemitraan yang konstruktif dengan insan pers menjadi instrumen krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi pemberitaan tidak berimbang sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Ketua Panitia Pelaksana, Erado, mengungkapkan bahwa arus informasi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan Facebook kerap memicu viralnya keluhan warga terkait waktu tunggu maupun prosedur administrasi tanpa proses konfirmasi. Melalui pembekalan ini, peserta dilatih mendeteksi potensi keluhan sejak dini, memetakan isu, serta menyusun narasi klarifikasi yang empatik tanpa melanggar kerahasiaan rekam medis.

Advertisement Kegiatan ini menghadirkan empat pemateri dari Perkumpulan Jurnalis Galaherang (Pejuang) Mempawah, yakni Dian Sastra, Wahyu Ismir, Ramadan, dan Dimas Saputra. Ketua Pejuang Mempawah, Dian Sastra, menekankan pentingnya penerapan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebelum institusi merilis pernyataan resmi.