Harisson: Rakor Persiapan Logistik BIMP-EAGA Sudah 90 Persen

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menghadiri undangan rapat koordinasi (rakor) persiapan logistik penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ke-25 kerja sama ekonomi sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Tahun 2022 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Rakor tersebut dilaksanakan secara daring di Ruang DAR Kantor Gubernur, Kamis (3/11).

Dalam kesempatan itu, Sekda Harisson menyampaikan bahwa kesiapan Kota Pontianak sebagai tuan rumah sejauh ini sudah mencapai 90 persen.

“Sebagai tuan rumah BIMP-EAGA persiapan kita sudah mencapai 90 persen tinggal menunggu daftar tamu, kapan jadwal datang dan itu dari pusat yang kasih datanya,” ungkap Harisson usai rakor.

Pertemuan internasional itu bakal digelar pada 23-26 November 2022. Menurutnya, seluruh persiapan sudah dilakukan, antara lain untuk acara gala dinner, seminar, pertemuan antar-menteri perekonomian, dan peretemuan gubernur dari negara yang menjadi anggota BIMP-EAGA.

“Nah, termasuk nanti ada pameran potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan produk hasil hutan nonkayu Kalbar yang sudah siap dipamerkan,” terangnya.

Dikatakannya, pada pembahasan dalam rakor itu juga telah dilaporkan persiapan penanaman mangrove secara virtual menggunakan aplikasi.

“Selanjutnya nanti para tamu akan dibawa ke pusat oleh-oleh. Jadi, intinya persiapan kami sudah 90 persen. Saya yakin ini akan berlangsung sukses,” pungkasnya.

Adapun empat pejabat setingkat menteri yang diundang dari empat negara tersebut antara lain dari Indonesia ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan dari Brunei Darussalam ada Minister at the Prime Minister’s Office and Minister of Finance and Economy II Ministry of Finance and Economy Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Bin Abdullah. Kemudian dari Malaysia Minister in the Prime Minister Department (Economic) Prime Minister’s Department Dato’ Sri Mustapa Bin Mohamed. Sementara dari Filipina ada Chairman Mindanao Development Authority Sec. Maria Belen S. Acosta.

Seperti diketahui, kerja sama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA yang didirikan tahun 1994 melibatkan empat negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berdekatan secara geografis.

Adapun wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA terdiri dari 15 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Panduan kerja sama keempat negara tersebut adalah BIMP-EAGA Vision 2025 (BEV-2025) yang menetapkan visi resilient, inclusive, sustainable dan economically competitive (R.I.S.E) BIMP-EAGA to narrow development gap. Fokusnya ada pada tiga prioritas, yaitu mengembangkan sektor manufaktur yang kompetitif dan “hijau”, menciptakan industri pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata yang berkelanjutan. (bar/r)